Twee jaar cel voor mislukte bevrijdingspoging Omar L.

Voor hun vergeefse poging Omar L. te bevrijden uit de gevangenis in Zutphen, zijn vier Fransen maandag veroordeeld tot twee jaar cel.

De straf die de vier krijgen opgelegd van de rechtbank in Zutphen is lager dan de 4,5 jaar die de officier van justitie had geëist, omdat het volgens de rechtbank in Zutphen bij een poging is gebleven.

Alberic G. (30), Bilal L. (27), Foulet N. (22) en Hatime O. (25) drongen op zondag 19 januari de gevangenispoort binnen met een slijptol en betonscharen. Ze maakten daarmee een gat in het hekwerk van de penitentiaire inrichting, terwijl aan de andere kant van het hek de tot levenslang veroordeelde Omar L. stond te wachten op de luchtplaats.

De bevrijdingspoging mislukte en de Franse verdachten sloegen op de vlucht met een vluchtauto. Na een zoektocht, waarbij een helikopter werd ingezet, kon de politie de mannen aanhouden. Drie van hen werden op de N813 bij Wehl opgepakt en een bij Zevenaar.



Goed voorbereid

De rechtbank zegt niet vast te kunnen stellen of de mannen vooraf wisten dat de gevangene die zij zouden gaan bevrijden, Omar L. was. "De mannen kwamen wel speciaal vanuit Frankrijk naar Nederland voor deze bevrijdingsactie. Ook was de actie goed voorbereid.

De mannen moeten dus wel hebben geweten dat zij een persoon zouden bevrijden die een lange gevangenisstraf uit zat en dat hij een netwerk had die dit soort acties kan regelen", aldus de rechtbank.



De rechtbank noemt de bevrijdingspoging zeer ernstig en zorgwekkend. "Hun handelen getuigt van een gebrek aan respect voor de rechtsorde" stelt de rechtbank in het vonnis. Op het bevrijden van een gevangene staat een maximale gevangenisstraf van vier jaar.

Omdat de bevrijdingsactie niet is gelukt, valt de straf voor het Franse viertal lager uit. Ook omdat de mannen bij de bevrijdingsactie geen geweld tegen personen hebben gebruikt en ongewapend waren. Daarnaast vindt de rechtbank de heling van de gebruikte auto's niet bewezen.



L. zit sinds de gestrande bevrijdingspoging gevangen in de extra beveiligde gevangenis in Vught. L. werd in juni vorig jaar veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf wegens het organiseren en aansturen van onder meer twee liquidaties in 2015. Zijn zaak loopt nog in hoger beroep.

L.'s broer Youssef en een vriend van hem werden in 2012 doodgeschoten in de Staatsliedenbuurt in Amsterdam. Deze dubbele liquidatie zou de katalysator voor het geweld van L. en de zijnen zijn geweest.

