Turkse rechter gelast vrijlating kritische journalist

Een Turkse journaliste die bekendstaat als kritisch tegenover de regering, moet op bevel van een rechtbank in Ankara worden vrijgelaten.

Müyesser Yildiz, hoofdredacteur bij het oppositiegezinde Oda TV, werd in juni vastgezet. Yildiz werd beticht van het onthullen van militaire staatsgeheimen omdat zij berichtte over veronderstelde ontmoetingen tussen Turkse topmilitairen en de Libische krijgsheer Khalifa Haftar, die door Ankara wordt gesteund. Ze moet zich nog wel geregeld melden bij de politie, zei Amnesty International.

Een andere journalist die voor min of meer dezelfde verdenkingen werd opgepakt werd eerder vrijgelaten. Een legerofficier die vertrouwelijke informatie over Turkse militaire activiteiten in Libië en Syrië aan Yildiz zou hebben gegeven zit nog vast.

Het Openbaar Ministerie heeft straffen tussen zes en ruim zeventien jaar geëist tegen het drietal, aldus staatspersbureau Anadolu.



De Turkse overheid duldt weinig journalistiek speurwerk naar de activiteiten van het leger. In 2016 werden de prominente journalisten Can Dündar en Erdem Gül veroordeeld tot vijf jaar en tien maanden cel wegens het lekken van staatsgeheimen.

Zij werden onder meer beschuldigd van spionage, het omver willen werpen van de regering en ondersteuning van een terroristische organisatie na onthullingen over Turkse wapenleveranties aan rebellen in Syrië.

© ANP 2020