Franse politie ondervraagt 10-jarigen urenlang na kringgesprek op school

Vier basisschoolleerlingen zijn 11 uur lang vastgehouden en verhoord door de Franse politie na valse beschuldigingen van 'rechtvaardiging van terrorisme'.

Dat zegt de vader van één van de vier slachtoffertjes tegen nieuwsdienst Anadolu. De slachtoffers wonen in Albertville in het zuid-oosten van Frankrijk en zijn allen 10 jaar oud, drie van Turkse afkomst, één van Algerijnse komaf.

De politie "wilde ons duidelijk terroriseren", zei Servet Yildirim, de vader van het 10-jarig Turks meisje. Volgens een strafrechtelijke bepaling uit 2014 mogen Franse aanklagers iedereen agressief bejegenen die positief over een terroristische daad of groep spreekt, zelfs als ze niet van plan zijn aan te zetten tot geweld, aldus mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch.

"Rond 7 uur 's ochtends klopte de politie hard op de voordeur waardoor deze bijna kapot ging", zei Yildirim. "Tien gemaskerde zwaarbewapende politieagenten kwamen het huis binnen", zei hij, zich de agressiviteit en het geschreeuw van de agenten herinnerend.



De politie maakte het 10-jarig meisje wakker en vertelde de vader dat ze haar naar het politiebureau zouden brengen. "Ze namen foto's van muurversieringen, probeerden aanwijzingen te vinden door het hele huis te doorzoeken", zei hij.

Later op het politiebureau stelden de agenten veel vragen over de "religieuze overtuigingen" van het Turkse gezin. De agenten wilden onder meer weten of gezinsleden het gebed verrichten. "Ze hebben ons allebei, mijn vrouw en ik, twee uur lang ondervraagd".



Ook vroegen ze ons wat we dachten van de gespannen relatie tussen [de Franse president Emmanuel] Macron en [de Turkse president Recep Tayyip] Erdogan", zei de vader die de vragen respectloos en provocerend noemde.

"Mijn dochter weet van niets"

Volgens de vader zou de 11 uur durende hechtenis van zijn dochter en het "overdreven agressieve en intimiderende" gedrag van de politie mogelijk betrekking hebben op wat de kinderen zeiden na een klassikale bespreking van godslasterlijke cartoons van de profeet Mohammed (saws) en de recente moord op de Franse onderwijzer Samuel Paty (47).



"Mijn dochter heeft misschien iets over de moord gezegd", legde de vader uit, "...maar ze is pas 10 en weet verder niets", voegde hij toe. "Dit zijn geen dingen waar we thuis over praten", zei Yildirim.

Het gezin woont al 20 jaar op hetzelfde adres en heeft meerdere kinderen naar dezelfde school gestuurd. "Als radicalisering een punt van zorg was bij ons, zou iedereen het weten", voegde hij toe.



"Ik was erg bang"

Het 10-jarige meisje dat ongeveer 11 uur door de politie werd vastgehouden vertelde haar lerares eerder op school wat ze vond van de moord op leraar Paty nadat ze daar om vroeg. "Ik vertelde haar dat het me speet dat hij dood was, maar er zou niets zijn gebeurd als hij de tekeningen niet had laten zien.".

"Mijn leraar reageerde met. 'Oké, ik begrijp het', en dat was het", vertelde ze.



Over haar langdurige detentie en verhoor door de politie zei ze: "Ik was erg bang. Dit is de eerste keer dat zoiets me overkwam.". Ze zei dat de ervaring haar erg geschokt had achtergelaten.

"De politie vroeg of ik naar de moskee ging, en ik vertelde hen dat ik daar op zaterdag en zondag naartoe ga."



Geen reactie van politie of school

De politie van Albertville vertelde persbureau Anadolu dat ze geen informatie konden geven over de detentie van de vier kinderen. Ook de ouders die door de journalisten werden geïnterviewd zeiden dat de politie weigerde hen informatie te verstrekken over de reden voor de aanhoudingen of verhoren.

Ook de school waar het incident plaatsvond was niet beschikbaar voor commentaar.



Twaalf miljoen leerlingen zijn vorige week in Frankrijk weer naar school gegaan te midden van de tweede coronagolf. De terugkeer naar school werd ook gekenmerkt door een eerbetoon aan Paty, zoals eerder werd aangekondigd door de Franse onderwijsminister Jean-Michel Blanquer.

Docenten in het hele land kregen de mogelijkheid om de moord op de onderwijzer te bespreken.

© Anadolu 2020