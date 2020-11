VS passeren grens 10 miljoen coronabesmettingen

De Verenigde Staten hebben maandag de grens van 10 miljoen vastgestelde coronabesmettingen overschreden, blijkt uit gegevens van Johns Hopkins University in Baltimore.

Wereldwijd zijn het er meer dan 50 miljoen sinds het virus zich sinds begin dit jaar verspreidde over de aardbol. India staat tweede op de ranglijst met ruim 8,5 miljoen besmettingen en Brazilië (5,6 miljoen) derde. Op afstand volgend Frankrijk (1,8 miljoen) en Rusland (1,3 miljoen).

Ook qua sterfgevallen voeren de VS de ranglijst aan. Er komen de laatste dagen elke dag meer dan duizend overlijdens bij. Het totaal staat op een kleine 238.000, gevolgd door Brazilië met ruim 162.000.

De ernst van de epidemie in de VS maakte de aanpak een belangrijk onderwerp in de presidentsverkiezingen. Aanstaand president Joe Biden zei maandag er alles aan te doen om de pandemie te keren als hij in januari is beëdigd.

Hij waarschuwde dat de VS een heel donkere winter staan te wachten en riep Amerikanen op een mondkapje te dragen.

