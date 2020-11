Marokko reageert op Spaanse pesterijen Marokkaanse vrachtwagenchauffeurs

Om Marokkaans grondgebied te betreden moeten Spaanse vervoerders nu een samenwerkingscontract met een Marokkaans bedrijf voorleggen.

Dat heeft het Marokkaanse Ministerie van Transport besloten als reactie op het Spaanse verbod voor Marokkaanse TIR-vrachtwagens om Spanje binnen te komen met meer dan 200 liter diesel in de brandstoftank. Marokkaanse vrachtwagenchauffeurs worden in Spanje steeds vaker van de weg geplukt en beboet door Spaanse autoriteiten.

Met de Spaanse 'reactivering' van de omstreden brandstofwet uit 1992 is een 'economische oorlog' (of zelfs 'diplomatieke oorlog') begonnen tussen de twee landen. Door de Spaanse brandstofregels worden Marokkaanse chauffeurs gedwongen bij aankomst in Spanje de relatief duurdere Spaanse brandstof te tanken.

Naast vrachtwagens wordt ook het scheepsverkeer steeds vaker gecontroleerd op de inhoud van hun dieseltank. Schepen die vanuit de haven Tanger-Med aankomen in Algeciras kunnen steeds vaker rekenen op een controle. Boetes zijn fiks en liggen tussen de €200 en €700.



Het prijsverschil heeft een negatieve invloed op de transportkosten en daarmee op de concurrentiepositie van Marokkaanse producten.

De Marokkaanse export is een doorn in het oog van de Spanjaarden. Vorig jaar doken er al beelden op van Spaanse boeren die Marokkaanse vrachtwagenchauffeurs dwingen te stoppen om de lading te lossen en te vernietigen. Door de overvloed van Marokkaanse landbouwproducten in Europa zijn Spaanse boeren genoodzaakt de prijzen drastisch te verlagen.



De brexit heeft daar nog eens een schep bovenop gedaan. De export van Marokkaanse citrusvruchten naar het Verenigd Koninkrijk zal namelijk ook na de brexit blijven profiteren van het belastingtarief van 0%. Clementines en sinaasappels uit Europese landen zullen daarentegen vanaf 2021 belast worden met respectievelijk 16% en 3,2%.

De Marokkaanse transportsector deed eerdder een beroep op de Marokkaanse ministeries van Landbouw en Buitenlandse Zaken. Ook Marokkaanse brandstofbedrijven zijn laaiend en eisten actie. Door de brandstofwet maken immers steeds meer Marokkaanse vervoersbedrijven de oversteek naar het Spaanse vasteland met een vrijwel lege brandstoftank om bij aankomst in Spanje geld uit te geven bij Spaanse tankstations.



De Marokkaanse autoriteiten slaan nu terug en hebben besloten om de controle over beladen opleggers vanuit Spanje te verplichten een ​​samenwerkingsovereenkomst met een Marokkaans bedrijf voor te leggen om het lossen van de opleggers mogelijk te maken. Het betreft trailers die na 27 oktober aankomen in de haven van Tanger-Med.

“Het betreden van Marokkaans grondgebied wordt verboden voor elk bedrijf dat geen samenwerkingsovereenkomst heeft met een Marokkaans bedrijf." Bij controle worden Spaanse chauffeurs gevraagd om "registratiedocumenten en kopieën van contracten", meldt het transportministerie in een verklaring.

