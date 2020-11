Jonge Franse moslims bewaken kerk uit solidariteit

Een groep jonge Franse moslims heeft zich vrijwillig aangeboden de wacht te houden bij een katholieke kerk in Lodeve, na de recente aanslag op kerkgangers in Nice.

De jongeren willen een voorbeeld zijn van "solidariteit en wederzijds respect", melden lokale media. Het initiatief ontstond spontaan op donderdagavond en de groep keerde zondag weer terug toen katholieken in de kerk de mis hielden. "De overheid moet deze plaatsen absoluut beschermen en initiatieven zoals de onze steunen", zei vrijwilliger Elyazid Benferhat.

Een andere vrijwilliger Rayan Donnat ziet het symbolische gebaar als een stap naar het broodnodige wederzijdse begrip in Frankrijk. "We moeten in actie komen voordat het te laat is en de kloof te groot wordt", zei Donnat tegen televisiezender France 3.

Kerkgangers hebben het gebaar warm ontvangen. "Het is een teken van broederschap en laat zien dat we allemaal samen zijn", zei de katholieke priester Camille. "Afgezien van hetgeen dat ons bang kan maken zijn er sterkere banden die ons binden", voegde hij toe.



"Het laat zien dat we allemaal in hetzelfde schuitje zitten", zei een andere kerkganger. "Deze jonge moslims zijn net zo beïnvloed als wij door wat er op dit moment gebeurt. Goed van hen.". De jonge vrijwilligers voelden zich geïnspireerd door soortgelijke initiatieven in Toulouse, waar lokale imams en hun familieleden de mis in de plaatselijke kerk bijwoonden.

Bewustzijn vergroten

De symbolische daad van solidariteit buiten de 13e-eeuwse kerk was een reactie op de groeiende spanningen tussen bevolkingsgroepen in Frankrijk. "In de afgelopen jaren heb ik een knoop in mijn maag gehad", vertelde vrijwilliger Benferhat aan persbureau AP. Hij heeft een Algerijnse moeder maar beschouwt zichzelf als Fransman.



Benferhat coacht een lokaal voetbalteam en werkt voor de Franse oliemaatschappij Total. "Ook ik als moslim heb terreur en islamofobie gezien in dit land.", vertelt hij.

Na het schokkende geweld in Nice sprak hij met een bevriende plaatsgenoot. "We hadden een idee en moesten iets anders doen dan eer bewijzen aan de slachtoffers.", vertelt Benferhat "We besloten zelf kerken te bewaken.".



Het hartverwarmende gebaar bracht de lokale moslim- en christelijke gemeenschappen samen. Luis Iniguez, de priester van de kathedraal, liet trots een krantenfoto zien met de jongeren die poseren met katholieke priesters in de kerk. "Mensen waren blij dat te zien", zei Iniguez tegen AP.

Met de kerstdagen in het vooruitzicht hopen de vrijwilligers het gebaar te herhalen en dat anderen hun voorbeeld zullen volgen.

© MAROKKO.NL 2020