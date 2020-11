Partij Aung San Suu Kyi claimt verkiezingsoverwinning Myanmar

De regeringspartij van Myanmar heeft maandag de overwinning geclaimd bij de tweede parlementsverkiezingen sinds het einde van het militaire bewind in het Aziatische land.

De partij moslimmoordenares Aung San Suu Kyi baseerde zich op haar eigen onofficiële telling van het aantal stemmen. De verkiezing van zondag werd gezien als een referendum over de prille democratische regering onder leiding van Aung San Suu Kyi en haar Nationale Liga voor Democratie (NLD), die in eigen land nog steeds erg populair is.

De buitenlandse reputatie van Nobelprijswinnares en voormalig mensenrechtenicoon Suu Kyi heeft echter een flinke deuk opgelopen door beschuldigingen van genocide tegen de Rohingya-moslimminderheid.

NLD-woordvoerder Myo Nyunt zei tegen persbureau Reuters dat de partij veel meer had gewonnen dan de 322 zetels in het parlement die nodig zijn om een regering te vormen. Hij baseerde zich op gegevens die waren verzameld uit berichten van partijgenoten bij landelijke stembureaus, maar gaf geen specifieke schatting.



De NLD van Aung San boekte vijf jaar geleden ook een ruime verkiezingszege, maar moest volgens de grondwet de macht delen met het leger, dat nog altijd veel macht geniet in Myanmar.

Aung San riep haar landgenoten op ondanks de coronapandemie massaal te gaan stemmen. Daar leek gehoor aan gegeven te zijn, zondagochtend vroeg stonden al bij veel stembureaus lange rijen.

VN-baas António Guterres riep vrijdag op tot een "vreedzaam, ordentelijk en geloofwaardig" verkiezingsproces. Internationaal worden echter twijfels gezet bij de betrouwbaarheid van de stembusgang.

© ANP 2020