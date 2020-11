Woedende Armeniërs bestormen regeringsgebouw na vredesdeal

Op video's die verspreid worden via sociale media is te zien dat demonstranten meubels, deuren en ramen hebben vernield en de werkkamer van premier Nikol Pasjinian zijn binnengedrongen.

Na de bekendmaking van een deal tussen Rusland, Armenië en Azerbeidzjan om de gevechten in en rond Nagorno-Karabach te beëindigen, zijn grootschalige onlusten uitgebroken in de Armeense hoofdstad Jerevan, waar demonstranten eerst het regeringsgebouw en daarna het parlement hebben bestormd en bezet.

Het regeringsgebouw is bezet door honderden demonstranten. Zij maakten Pasjinian uit voor verrader. De politie heeft nog niet ingegrepen. Volgens sommige berichten willen demonstranten ook naar de residentie van de premier trekken.

Ook het parlement moet het ontgelden. Dat gebouw werd tevens bestormd door honderden boze betogers. Velen verzamelden zich in de parlementszaal, waar zij op de stoelen van de parlementariërs gingen zitten en "stap op!" en "eruit!" riepen.



Chaotisch

De weinige politieagenten die aanwezig waren grepen nauwelijks in om de ongeregeldheden te voorkomen terwijl de demonstranten door de gangen liepen, waar deuren naar de werkkamers geopend waren en met kantoorspullen werd gegooid.

De situatie in de Armeense hoofdstad is chaotisch. Eerder op de avond had Pasjinian bekendgemaakt dat hij met de Azerbeidzjaanse president Ilham Aliyev en de Russische president Vladimir Poetin een overeenkomst heeft gesloten om een einde te maken aan de vijandelijkheden in de betwiste regio Nagorno-Karabach.



Overgave

"De tekst is voor mij persoonlijk en voor ons volk pijnlijk", schreef Pasjinian op Facebook over de overeenkomst. Hij heeft na uitgebreid overleg en een grondige analyse van de rond in Nagorno-Karabach besloten zijn handtekening eronder te zetten, schreef hij.

Deskundigen zien het besluit van Pasjinian als een overgave. Ook de Azerbeidzjaanse president Aliyev jubelde maandagnacht van een "capitulatie" van Armeense zijde.

