EU laat conferentie over Syrische vluchtelingen links liggen

De aanstaande internationale conferentie in Syrië over de terugkeer van vluchtelingen zal het zonder Europese landen moeten stellen.

De Europese Unie en haar lidstaten vinden Syrië nog niet veilig genoeg, zegt de buitenlandchef van de EU. De Syrische president Bashar al-Assad ziet de Syriërs die de afgelopen jaren de burgeroorlog in zijn land zijn ontvlucht graag terugkeren en belegt een conferentie om dat voor elkaar te krijgen.

Onder andere beschermheer Rusland praat vanaf woensdag in Damascus mee. Maar de Europese landen, die veel Syriërs hebben verwelkomd, leggen de uitnodiging volgens EU-buitenlandcoördinator Josep Borrell naast zich neer.

De aandacht moet nu uitgaan naar "het scheppen van de voorwaarden voor veilige, vrijwillige, waardige en duurzame terugkeer van vluchtelingen in binnen- en buitenland", zegt Borrell.



Dat moet volgens het internationaal recht en onder toezicht van de Verenigde Naties, die eerst nog ongehinderd hun werk moeten kunnen doen in Syrië.

Zolang het zover niet is, is "de conferentie voorbarig". Dat blijkt ook wel uit de lotgevallen van de spaarzame Syriërs die al wel zijn teruggekeerd en zijn gedwongen in dienst te gaan, zonder rechtsgang zijn opgesloten, verdwenen, gefolterd, misbruikt, en achtergesteld, zegt Borrell.

