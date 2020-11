Hamas feliciteert Azerbeidzjan met de overwinning van Nagorno-Karabach

De Palestijnse groepering Hamas feliciteerde dinsdag Azerbeidzjan met de bevrijding van Nagorno-Karabach van de Armeense bezetting.

De Azerbeidzjaanse president Ilham Aliyev kondigde het einde aan van het Nagorno-Karabach-conflict met Armenië op basis van een deal die begin dinsdag werd bereikt om de gevechten in de regio te stoppen. Aliyev omschreef de overeenkomst als een nederlaag voor Armenië.

"We feliciteren Azerbeidzjan met zijn overwinning in de veldslagen en het herwinnen van het bezette gebied", zei Hamas-woordvoerder Sami Abu Zuhri op Twitter.

Abu Zuhri prees ook de Turkse steun aan Azerbeidzjan. "Dit is een natuurlijk einde van elke bezetting", zei Abu Zuhri.



De situatie in de Armeense hoofdstad is chaotisch. Maandagavond had premier Nikol Pasjinian bekendgemaakt dat hij met de Azerbeidzjaanse president Ilham Aliyev en de Russische president Vladimir Poetin een overeenkomst heeft gesloten om een einde te maken aan de vijandelijkheden in de betwiste regio Nagorno-Karabach.

Na de bekendmaking van de deal zijn grootschalige onlusten uitgebroken in de Armeense hoofdstad Jerevan, waar demonstranten eerst het regeringsgebouw en daarna het parlement hebben bestormd en bezet.



Rusland heeft troepen naar de regio gestuurd, die daar gaan toezien op de naleving van het nieuwe bestand.

De gevechten tussen Armenië en Azerbeidzjan om de enclave Nagorno-Karabach laaiden eind september op. Het gebied wordt bestuurd door Armeense separatisten, maar maakt volgens de internationale gemeenschap deel uit van Azerbeidzjan. Er vielen de afgelopen weken zeker 1300 doden, en mogelijk veel meer.

