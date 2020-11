Tweede Kamer spreekt zich uit tegen avondklok

De kans dat er in de toekomst een avondklok wordt ingesteld om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, lijkt klein.

Een meerderheid van de Tweede Kamer sprak zich er dinsdag tegen uit. Het kabinet zei vorige week een avondklok te overwegen voor de regio's waar de meeste coronabesmettingen plaatshebben.

Dat zou geregeld kunnen worden via de wet waarmee in Nederland de noodtoestand kan worden uitgeroepen. Daarbij zou het parlement formeel geen inspraak hebben.

Dit leidde tot stevige kritiek in de Kamer. Niet alleen de oppositie trok fel van leer. D66-voorman Rob Jetten merkte op dat er net een "maandenlange discussie" is geweest over de coronanoodwet, waarmee juist inspraak van de Kamer op de coronamaatregelen is geregeld. "En dan een avondklok willen instellen buiten het parlement om? Dacht het niet!".



Nu schaart een meerderheid van de Kamer zich dus achter een oproep van Geert Wilders om überhaupt geen avondklok in te voeren.

Volgens de PVV-voorman is het niet alleen een "disproportionele vrijheidsbeperkende maatregel", maar is er ook "volgens het OMT geen medische basis" voor.

© ANP 2020