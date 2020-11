Onderwijsminister Marokko: 140.000 studenten verlaten privéonderwijs voor openbare school

Volgens de Minister van Onderwijs Said Amzazi is het privéonderwijs in Marokko getuige van een massale overstap naar het openbaar onderwijs.

Dat zei Amzazi maandag tegen de onderwijscommissie van de Tweede Kamer tijdens de presentatie van de ontwerpbegroting van zijn ministerie voor het jaar 2021.

Een jaar eerder bedroeg het aantal overstappers nog 52.000. De plotselinge en massale overstap is het gevolg van de uitbraak van het coronavirus in het land. Het fenomeen doet zich voor in het gehele land.

Particuliere scholen weigerden massaal ouders tegemoet te komen in het les-, en collegegeld terwijl leerlingen, net als bij openbare scholen, moesten overstappen naar afstandsonderwijs.

Amzazi gaf het voorbeeld van een nieuwe openbare basisschool in Fez, waar de minister vorige week op bezoek was. "Bij de start van het schooljaar had de school al 1.300 inschrijvingen".



De schooldirecteur schreef het hoge aantal aanmeldingen toe aan de recente sluiting van een nabijgelegen privéschool. De particuliere onderwijsinstelling moest sluiten als gevolg van de massale leegloop.

Naar verwachting zal het aandeel van particulier onderwijs in Marokko dalen tot 11%. Het aandeel was 14%, met 6.370 particuliere scholen en ruim 1,025 miljoen studenten.

Amzazi voorspelt dat het aandeel na de coronacrisis weer zal toenemen tot 12% in 2022 (6.712 privéscholen en 1.076 miljoen studenten) en tot 13% in 2023 (7.117 privéscholen en 1.066 miljoen studenten).



De onderwijsminister kondigde ook de opschorting aan van het programma dat in het leven was geroepen om het aantal leerlingen per klas te verminderen. De maatregel had als doel om het aantal aantal leerlingen in het eerste en tweede leerjaar van de basisschool terug te brengen tot maximaal 30.

Voor secundair en HBO-onderwijs was het maximum 34 studenten per klas. "Onder de huidige omstandigheden wordt dit programma uitgesteld tot de komende jaren.", aldus Amzazi.

