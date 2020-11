Salarissen ambtenaren in Marokko gestegen met 24%

De salarissen in de publieke sector zijn de afgelopen tien jaar met 24,38% gestegen.

Het gemiddelde maandsalaris van Marokkaanse ambtenaren is het afgelopen decennium gestegen van 6.550 DH (€ 605) naar 8.147 DH (€ 753) netto, een jaarlijkse toename van gemiddeld 2,21%.

Het minimumloon van overheidsdiensten bedroeg in 2010 nog 1.885 DH (€ 174), in 2020 was deze opgelopen naar 3.258 DH (€ 301). De salarisstijging is deels het gevolg van de herziening van het minimumloon.

Ambtenaren die voor het Ministerie van Justitie werken hebben met 12.001 DH (€ 1.109) het hoogste gemiddelde nettomaandsalaris, gevolgd door het Ministerie van Volksgezondheid (9.524 DH [€ 880]), Onderwijs (9.203 DH [€ 851]), Economische Zaken (8.220 DH [€760]) en het Ministerie van Binnenlandse Zaken (6.637 DH [€ 613]).

Operationele ambtenaren in Marokko vallen binnen salarisschalen vijf en zes en ontvangen een gemiddeld netto maandsalaris van DH 4.919 (€ 454). Toezichthoudend personeel - salarisschalen zeven tot negen - verdienen gemiddeld 5.395 DH (€ 498). Ten slotte ontvangen leidinggevenden en hoge ambtenaren - schaal 10 en hoger - een gemiddeld netto maandsalaris van 9.653 DH (€ 892).

De stijging van het gemiddelde nettoloon van Marokkaanse ambtenaren heeft de kloof tussen lonen in de publieke sector en de private sector verder vergroot. Het gemiddelde nettomaandsalaris in de particuliere sector bedraagt ​​momenteel ongeveer 5.000 DH (€ 462).

