Marokko meldt 5214 besmettingen en 69 doden coronavirus

Het Marokkaanse Ministerie van Volksgezondheid meldde vandaag 69 nieuwe coronadoden.

Tot dusver zijn 4.425 mensen in het land overleden aan de gevolgen van het longvirus COVID-19.

Het zorgministerie meldde vandaag 5.214 nieuwe besmettingen met het coronavirus. Het totaal aantal besmettingen in Marokko is opgelopen tot 265.165 gevallen.

In de laatste 24 uur zijn 3.946 personen hersteld van het coronavirus. Het aantal herstellingen is opgelopen tot 216.851. Het herstelpercentage in Marokko is 81,7%.



Nationale vaccinatiecampagne

Koning Mohammed VI heeft maandag instructies gegeven voor de voorbereiding van de grootschalige nationale vaccinatiecampagne die over enkele weken van start moet gaan.

De vaccinatie-operatie is de grootste ooit en heeft als doel binnen vier maanden 19 miljoen burgers te vaccineren tegen het longvirus. De autoriteiten prioriteren bij de vaccinatie mensen met essentiële beroepen zoals gezondheidswerkers, veiligheidsdiensten, chronisch zieken en 65-plussers.



De monarch heeft de bevoegde autoriteiten richtlijnen gegeven om de voorbereiding en het vlotte verloop van de grootschalige gezondheidsoperatie te verzekeren.

Voor het logistieke proces van de vaccinatiecampagne zullen de Koninklijke Strijdkrachten (FAR) en de politie een faciliterende rol spelen.



