Tweede coronagolf in België lijkt piek voorbij

De daling van het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus in België zet door. Ook het aantal ziekenhuisopnames en opnames op de intensivecareafdelingen blijft afnemen.

"We zien de dalingen bij alle leeftijdsgroepen", zei viroloog Steven Van Gucht op een persconferentie van het crisiscentrum. Volgens Van Gucht lijkt het erop dat door "de inspanningen van iedereen" het ergst denkbare scenario in de zorgsector vermeden wordt.

Hij hoopt dat het aantal patiënten op de ic's niet meer toeneemt, maar de situatie in de ziekenhuizen is nog steeds "zeer zwaar". Momenteel liggen 7058 mensen in het ziekenhuis, van wie 1470 op de ic's. Voor het eerst sinds september bleef het aantal coronapatiënten dat op de intensive care moet worden opgenomen dagelijks gemiddeld berekend over een week, licht dalen.

Voor het eerst in de tweede golf is het aantal nieuwe gevallen het hoogst bij veertigers, stelt gezondheidsinstituut Sciensano over de week van 1 tot en met 7 november vast. Het gemiddeld aantal bevestigde coronagevallen zakte in die periode tot 7834 per dag, een daling met 46 procent ten opzichte van de week daarvoor.



Overlijdens

Het aantal overlijdens zit wel nog in stijgende lijn. Tussen 1 en 8 november bezweken dagelijks gemiddeld 190 mensen in België aan Covid-19. Dat is 35 procent meer dan in de zeven dagen ervoor. Op 6 november werden 208 sterfgevallen gemeld, het hoogste aantal in de tweede golf.

Het aantal bevestigde coronagevallen sinds het begin van de pandemie staat nu in België op 507.475. Het totale dodental bedraagt 13.561.

