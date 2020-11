Massaprotest in Armenië na bestand: 'de premier is een verrader'

buitenland 11 nov 13:13

In Armenië groeit de woede over een omstreden vredesakkoord met buurland Azerbeidzjan. Duizenden betogers gingen in hoofdstad Jerevan de straat op om het vertrek te eisen van premier Nikol Pasjinian.

Ze scandeerden "Nikol is een verrader". De premier maakte deze week bekend een overeenkomst te hebben goedgekeurd die een eind moet maken aan de strijd bij de betwiste regio Nagorno-Karabach. Daar wordt al anderhalve maand zwaar gevochten. Azerbeidzjan leek militair de overhand te hebben en mag volgens de deal de gebieden houden die het heeft veroverd, waaronder de tweede stad van de regio. Pasjinian heeft duidelijk gemaakt dat hij alleen instemde met het akkoord om een militair debacle te voorkomen, maar daar neemt niet iedereen genoegen mee. Betogers bestormden eerder al overheidsgebouwen. Ze negeerden ook woensdag de staat van beleg door massaal de straat op te gaan. De politie arresteerde onder meer oppositieleden. "Jullie kunnen niet het hele land tegenhouden", riep een politicus door een megafoon. © ANP 2020