Oostenrijk wil preventieve hechtenis voor terroristen

Oostenrijk wil mensen die zijn veroordeeld voor terrorisme na het uitzitten van hun straf in de cel houden, zolang ze geen afscheid nemen van hun extremistische ideeën.

Dat blijkt uit pakket plannen dat de regering ruim een week na de fatale terreuraanval in Wenen presenteerde. Als psychisch gestoorde criminelen levenslang kunnen worden opgesloten omdat ze een gevaar vormen, kunnen ook terroristen voor het leven worden opgesloten", zei kanselier Sebastian Kurz op een persconferentie.

Voormalige gevangen van wie gedacht wordt dat ze een terreurrisico zijn, lopen de kans een enkelband of ander elektronisch apparaat te moeten dragen zodat ze in de gaten kunnen worden gehouden. Ook moet het mogelijk worden om de nationaliteit of het rijbewijs in te trekken van mensen die een potentieel gevaar kunnen zijn. Ook de wapenwetten worden strenger.

Tikkende tijdbommen

Oostenrijk telde volgens Kurz meer dan driehonderd zogenoemde buitenlandse terroristische strijders. Ongeveer de helft bevindt zich nog in oorlogsgebieden of is overleden, maar de rest is teruggekeerd. Deze mensen zijn "tikkende tijdbommen", aldus Kurz. Hij kondigde al strengere maatregelen aan tegen islamisten.



De plannen van de conservatief-groene coalitie zijn nog niet in een wetsvoorstel gegoten.

Bij de aanslag in Wenen van vorige week maandag doodde een schutter in het historische stadscentrum van Wenen vier mensen en verwondde twintig anderen. Hij had de Oostenrijkse en de Noord-Macedonische nationaliteit.

