Oostenrijk: Hetze tegen moslims veroorzaakt verzet

De recente aanhoudingsgolf in Oostenrijk waarbij, onder het mom van "terrorismebestrijding", meerdere bekende Islamitische activisten en academici zijn aangehouden veroorzaakt steeds meer weerstand

Hoewel het Oostenrijkse ministerie van Binnenlandse Zaken beweert dat de operaties die maandag werden uitgevoerd gericht waren tegen "terroristische organisaties" hebben rechtenactivisten deze omschreven als een "doofpot" en "symboolpolitiek".

Het gebrek aan actie vanuit Oostenrijkse inlichtingendienst, ondanks kritische informatie over de aanvaller die vorige week een aanlag pleegde in Wenen, ontving eerder veel kritiek. Bij de aanslag doodde de schutter in het historische stadscentrum van Wenen vier mensen en verwondde twintig anderen.

Maandag werden zo'n 60 adressen binnengevallen en werden ruim 30 moslims, waaronder veel vooraanstaande academici en activisten, vastgehouden. De regering noemde de politieoperatie een "grote klap voor het terrorisme", maar veel van die arrestanten werden diezelfde avond nog vrijgelaten.



De Oostenrijkse activist Michael Probsting zei dat de operatie waarbij tientallen moslims werden vastgehouden een duidelijke indicatie is van hun vastberadenheid om religie te onderdrukken. Het betreft volgens Probsting wereldbeelden waar de regering ontevreden over is, zoals in Frankrijk het geval is.

“Vrijheid van meningsuiting bestaat alleen voor Charlie Hebdo en degenen die de islam haten. De vrijheid van denken wordt echter ontzegd aan degenen die de rechten van moslims verdedigen en die tegen islamofoob racisme zijn. Het is een schande", zei Probsting.



"Ik ben geen moslim, maar het maakt niet uit. Moslims en niet-moslims moeten samenwerken om de democratische basisrechten te verdedigen", voegde hij eraan toe.

Daesh

De Minister van Binnenlandse Zaken Nehammer zei vorige week op een persconferentie in Wenen dat de aanvaller, die na de aanslag door de politie werd gedood, een sympathisant was van terreurgroep Daesh.



De schutter, later geïdentificeerd als Kujtim Fejzulai, had zowel de Oostenrijkse en de Noord-Macedonische nationaliteit. Hij reisde eerder naar Slowakije op zoek naar munitie, maar werd afgewezen omdat hij geen wapenvergunning had.

Deze informatie was bekend bij de Oostenrijkse inlichtingendienst, maar werd volgens Nehammer niet gedeeld met het openbaar ministerie.

