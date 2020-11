Inreisvoorwaarden Marokko weer iets aangescherpt

Reizigers die Marokko aandoen moeten bij het inchecken nog steeds een negatieve PCR-test laten zien van maximaal 72 uur.

Opmerkelijk is dat voortaan gekeken wordt naar de datum dat het monster is genomen, en niet meer naar de datum van de testresultaten. Dat meldt de nationale luchtvaartmaatschappij Royal Air Maroc (RAM) maandag in een persbericht.

Kinderen jonger dan 11 jaar zijn vrijgesteld van de test. Ook de serologische test is al geruime tijd niet meer nodig. De aanscherping van de inreisvoorwaarden gebeurt op instructie van de Marokkaanse autoriteiten als gevolg van de verslechterde epidemiologische situatie in het land.

De inreisvoorwaarden werden eind september nog versoepeld, de serologische test werd afgeschaft en de maximale geldigheidsduur van de PCR-test werd verruimd van 48 naar 72 uur.



Ondanks de heropleving van het coronavirus in Marokko zijn buitenlandse reizigers sinds begin september weer welkom in het land. Die versoepelingen waren bedoeld om de toeristenstroom op gang te brengen.

Vier luchtvaartmaatschappijen hadden vluchten naar onder meer luchthaven Marrakech Menara hervat: Royal Air Maroc (RAM), Air France alsook prijsvechters Air Arabia en Transavia.

