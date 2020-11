Gezondheidstoestand Algerijnse president Tebboune stabiel maar nog steeds kritisch

De toestand van de Algerijnse president Abdelmadjid Tebboune is aan het verbeteren maar nog steeds zorgelijk.

Het Algerijnse staatshoofd ligt sinds eind oktober met Covid-19 in een gespecialiseerd ziekenhuis in Duitsland nadat hij enkele dagen in een gespecialiseerde zorgeenheid in het militair hospitaal Ain Naadja in de Algerijnse hoofdstad Algiers had doorgebracht.

In tegenstelling tot wat de Algerijnse autoriteiten op 8 november beweerden is de gezondheidstoestand van Tebboune nog steeds zorgelijk. Dat zegt de doorgaans goed geïnformeerde nieuwsdienst Algerie Part aan de hand van medische bronnen in het Berlijnse ziekenhuis.

Tebboune kan inmiddels weer spreken en zelfstandig eten, maar het is echter "te vroeg" om een overwinning op het virus te claimen.



De Duitse artsen hebben weliswaar het leven van het kettingrokende 75-jarige staatshoofd gered middels high-flow zuurstoftherapie, maar er is nog "geen garantie dat hij snel kan herstellen" van zijn corona-infectie, aldus de nieuwsdienst.

Het is volgens de artsen nog maar afwachten of Tebboune na de behandeling zelfstandig kan ademen. Ook moet het staatshoofd middels fysiotherapie het lopen weer onder de knie krijgen. Ernstig zieke patiënten die intensieve zorg hebben ondergaan kunnen tot wel 18 maanden nodig hebben om te herstellen.

