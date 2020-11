Meer dan miljoen coronagevallen in Italië

Het aantal vastgestelde coronabesmettingen is in Italië tot boven een miljoen gestegen.

Er werden over de afgelopen 24 uur bijna 33.000 nieuwe gevallen gemeld en het totaal kwam daarmee op ruim een miljoen, aldus het ministerie van volksgezondheid.

Italië was het eerste land in West-Europa dat begin dit jaar met het oorspronkelijk in China opgedoken virus te maken kreeg. Vooral de regio rond de stad Bergamo werd ongekend hard getroffen.

Net als veel andere landen heeft Italië te maken met een tweede golf. Het afgelopen etmaal groeide het aantal sterfgevallen door de infectie met 623, het hoogste aantal in een half jaar.

Het totaal aantal mensen dat de besmetting niet overleefde is gestegen tot bijna 43.000.

