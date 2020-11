El Guerguerate: Marokko zet zeevracht in na grensblokkade door Polisario

Om de Mauritaanse markt te bevoorraden hebben Marokkaanse autoriteiten besloten de zeeroute in te zetten om de geblokkeerde grensovergang van El Guerguerate te omzeilen

De komst van het Marokkaanse vrachtschip met aan boord ruim 30 containers met groente en fruit heeft gezorgd voor opgeluchte reacties bij lokale consumenten.

Polisario-separatisten hebben sinds september de grensovergang El Guerguerate geblokkeerd. Het kleine dorpje bevind zich in het uiterste zuidwesten van de Marokkaanse Sahara, 11 km van de grens met Mauritanië, en dient als bufferzone tussen de twee landen.

Sinds de blokkade zitten zo'n 200 Marokkaanse vrachtwagenchauffeurs vast in de grensstreek. De grensovergang biedt werk aan duizenden arbeiders, inclusief chauffeurs, boeren en handelaren. De blokkade treft consumenten in verschillende landen zoals Mauritanië, Mali, Niger, Burkina Faso en Ivoorkust.



"De recente groentecrisis is overwonnen", zei de opgeluchte Mauritaanse handelsminister Naha Mint Hamdi Ould Mouknass tijdens een bezoek aan de lokale markt in Nouakchott, na aankomst van het Marokkaanse vrachtschip. "De komende weken zullen meer schepen vanuit Marokko aankomen om de schaarste in de markt aan te vullen".

Ook buurland Algerije is bezig geweest met het bevoorraden van de regio. Algerijnse vrachtvliegtuigen landden vorige week op de luchthaven van Nouakchott om de lokale markt te bevoorraden.



De ambtenaar beloofde dat deze situatie zich in de toekomst niet zal herhalen omdat "de regering hiervan op de hoogte is en de situatie nauwlettend volgt", meldt nieuwsdienst Al Akhbar.

De Marokkaanse ambassadeur in Mauritanië heeft vorige week een bezoek gebracht aan de vrachtwagenchauffeurs nadat de groep een noodoproep deden en de autoriteiten van beide landen om hulp vroegen.



De Marokkaanse koning Mohammed VI veroordeelde de wegblokkades van Polisario en beloofde dat Marokko "resoluut" zal optreden tegen "alle factoren die de stabiliteit in de zuidelijke provincies bedreigen". De koning deed de uitspraken in zijn troonrede ter gelegenheid van de 45e verjaardag van de Groene Mars.

Marokkaanse media meldden daarna dat het Marokkaanse leger instructies heeft gekregen zich naar het grensgebied te begeven om in te kunnen grijpen zodra autoriteiten het groene licht geven.

