Boete voor niet-dragen mondkapje wordt 95 euro

De boete voor het niet dragen van een mondkapje in ruimtes waar dat wel verplicht is, wordt 95 euro.

Dat bevestigt het ministerie van Justitie en Veiligheid. De hoogte van het bedrag is in lijn met andere boetes voor corona-overtredingen.

Er volgt dan ook geen strafblad op een mondkapjesboete. De mondkapjesplicht in alle publieke binnenruimten die het kabinet wil instellen, gaat uiterlijk 1 december van kracht. Vanaf dan gelden ook de boetes.

De geldboete die wordt opgelegd als mensen zich niet houden aan de afstandsregel van 1,5 meter was in eerste instantie 390 euro. Die is echter vorige maand verlaagd naar 95 euro.

