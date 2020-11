Brazilië zet proeven met Chinees vaccin stop nadat deelnemer overlijdt

In Brazilië zijn de klinische proeven van CoronaVac, een Chinees kandidaat-vaccin tegen het coronavirus, stilgelegd nadat een deelnemer overleed.

Dat zei de directeur van het Braziliaanse instituut Butantan, dat het vaccinonderzoek uitvoert. Diezelfde directeur plaats wel vraagtekens bij het besluit om het onderzoek te pauzeren, zeker omdat het overlijden al van eind oktober dateert.

"Er zijn meer dan 10.000 deelnemers en er kan altijd iemand overlijden. Maar er is geen verband met het vaccin en daarom is het nu niet het moment om het onderzoek stil te leggen"

In Brazilië is een vaccin onderwerp van een politieke oorlog tussen de gouverneur van São Paulo en huidig president Jair Bolsonaro. De eerste hoopt dat het Chinees vaccin dat hij promoot het haalt om in 2022 de verkiezingen te kunnen winnen.

Bolsonaro heeft een voorkeur voor het Oxfordvaccin.

© MAROKKO.NL 2020