Omstreden coronavaccin in Brazilië niet hetzelfde als vaccin in Marokko

marokko 11 nov 21:18

Het Chinese vaccin dat in Marokko zal worden toegediend is een ander vaccin dan het 'omstreden' vaccin waar -tot voor kort- in Brazilië mee werd getest.

Dat heeft een woordvoerder van de Chinese buitenlandminister Wang Wenbin gezegd op een persconferentie. De verklaring vanuit China is een reactie op het stilleggen van het onderzoek met het Chinese vaccin in Brazilë. In Brazilië werden de klinische proeven van CoronaVac, een Chinees kandidaat-vaccin tegen het coronavirus van het bedrijf SinoVac, begin deze maand stilgelegd nadat een deelnemer is komen te overlijden. Het incident gebeurde afgelopen maand maar leidde nu pas tot opschorting van de klinische proeven. Het nieuws zorgde voor paniek in Marokko, waar sinds enkele maanden wordt getest met een vaccin uit China. In Marokko wordt echter gewerkt met het vaccin van het Chinese bedrijf Sinopharma en niet met het kandidaat-vaccin van SinoVac.

Zelfmoord

Maandag werd bekend dat het 'ernstige incident' dat ervoor zorgde dat de Braziliaanse gezondheidsautoriteit de proeven met het vaccin opschortte een zelfmoord betreft. Dat stelt de politie volgens diverse Braziliaanse media. De onderzoekers spreken van onnodig tumult. De Braziliaanse omroep TV Cultura en Globo melden het nieuws. TV Cultura zegt het rapport van de lijkschouwer te hebben gezien, waaruit bleek dat de vrijwilliger aan de proef een einde aan zijn leven had gemaakt.

De autoriteiten hebben inmiddels ook een persconferentie gegeven. Daar wordt gemeld dat militaire politiediensten het slachtoffer in een badkamer hadden gevonden naast spuiten en strips met medicijnen. De onderzoekers zijn woedend omdat volgens hen de stopzetting onnodig was en heeft geleid voor onzekerheid onder proefpersonen. Mogelijk speelt ook nog een politieke component mee omdat de gouverneur van São Paulo vol inzet op het Chinese vaccin maar president Jair Bolsonaro er niets van moet hebben. Heb je hulp nodig? 113 Zelfmoordpreventie Bel 113 24/7 bereikbaar ( www.113.nl © MAROKKO.NL 2020