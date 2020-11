Marokko meldt 5461 besmettingen en 81 doden coronavirus

Het Marokkaanse Ministerie van Volksgezondheid meldde vandaag 81 nieuwe coronadoden.

Tot dusver zijn 4.506 mensen in het land overleden aan de gevolgen van het longvirus COVID-19.

Het zorgministerie meldde vandaag 5.461 nieuwe besmettingen met het coronavirus. Het totaal aantal besmettingen in Marokko is opgelopen tot 270.626 gevallen.

In de laatste 24 uur zijn 4.892 personen hersteld van het coronavirus. Het aantal herstellingen is opgelopen tot 221.743. Het herstelpercentage in Marokko is 81,9%.



Het zogenoemde reproductiegetal, de R, bedraagt landelijk momenteel 1,22. Dat zei de coördinator van het Centrum voor Noodgevallen van het Ministerie van Volksgezondheid Mouad Lamrabet dinsdag tijdens de presentatie van het tweewekelijkse rapport over de epidemiologische situatie in het land.

De toename van het reproductiegetal wordt volgens Lamrabet toegeschreven aan de aanzienlijke toename van het aantal besmettingsgevallen op nationaal niveau. Het aantal geïnfecteerden in Marokko bedraagt tot dusver 745,2 per 100.000 inwoners.

© MAROKKO.NL 2020