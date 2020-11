Sahirs actief in ziekenhuis Zagora: arm dode foetus geamputeerd

Het ziekenhuis spreekt van een "beangstigende zaak" en vreest voor handel in kinderorganen.

In het regionaal ziekenhuis in Zagora hebben onbekenden de arm van een dode foetus geamputeerd. Het doodgeboren kind is van een moeder uit Ait Boudoud.

"Dat mensen het aandurven het lichaam van een dood kind te onteren is barbaars", aldus een woordvoerder van het ziekenhuis, die de autoriteiten oproept een gerechtelijk onderzoek te starten naar de zaak.

De lokale mensenrechtenvereniging in Zagora slaat alarm en vreest voor handel in kinderorganen voor occulte rituelen. De vereniging benadrukte haar "onvoorwaardelijke solidariteit met het slachtoffer en zijn familie" en roept autoriteiten op de "betrokkenen van deze gruwelijke daad te identificeren".



De vereniging vermoedt dat een criminele bende, die actief is in de regio, achter de lugubere daad zit. De groep houdt zich bezig met occulte rituelen die hun uiteindelijk moeten leiden naar 'begraven schatten'.

Naïma

Het nieuws komt slechts enkele weken na de vondst van het stoffelijk overschot van Naïma (5), eveneens in Zagora. Na de vermissing van het jonge meisje had de koninklijke gendarmerie in Zagora al het vermoeden dat de verdwijning van het kind het werk kon zijn geweest van 'schatzoekers' die bekend staan ​​om de uitbuiting van kinderen bij het opgraven van schatten.



Meerdere verdachten werden aangehouden, waaronder twee mannen die het kind zouden hebben onderworpen aan een macaber offerritueel op zoek naar begraven schatten.

Een week daarvoor werd een fqih aangehouden voor zijn vermeende betrokkenheid bij de kindermoord.

