Cruciale getuige in zaak tegen Sarkozy trekt verklaring in

Een cruciale getuige in de zaak tegen de Franse oud-president Nicolas Sarkozy heeft zijn verklaring ingetrokken.

De Franse justitie verdenkt Sarkozy van een samenzwering in verband met het gebruik van Libische fondsen voor zijn verkiezingscampagne in 2007.

De getuige is een Frans-Libische zakenman die had verklaard dat hij koffers met in totaal 5 miljoen euro vanuit Tripoli naar Sarkozy's stafchef had gebracht. Dat gebeurde in 2006 en 2007.

Sarkozy reageerde direct op het bericht. "De waarheid komt eindelijk boven." Hij heeft zijn advocaten inmiddels opdracht gegeven om een einde aan de zaak te maken.

