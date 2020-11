Kamerleden 'witheet' op Azarkan (DENK) in terreurdebat

Een groot deel van de Tweede Kamer is 'woest' op DENK-fractievoorzitter Farid Azarkan.

Die toont begrip voor moslimorganisaties die in een petitie pleitten voor een verbod op godslastering. "Ik begrijp niet dat daar zoveel kritiek op is, los van de timing", zegt Azarkan daarover.

Maar volgens veel Kamerleden is juist die timing zo cruciaal. "Er is een leraar onthoofd. Dan een discussie voeren over godslastering, is ziek", briest CDA-Kamerlid Madeleine van Toorenburg. Ook ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers wijst Azarkan in scherpe bewoordingen terecht. "Weet u wat u daarmee zegt? Die moordenaar had een punt."

Volgens SGP-voorman Kees van der Staaij zegt dat de context waarin de petitie werd gestart juist de essentie is. "Dat je dat op allerlei mogelijke momenten mag doen, maar dat je dat niet moet doen na een aanslag waarbij je eigenlijk op die manier doet alsof we, onder druk van terreur, eens een goed gesprek moeten hebben hoe we met elkaar om moeten gaan", zegt hij.



Timing en inhoud

De timing is ook niet toevallig, meent VVD-Kamerlid Dilan Yesilgöz. "Ik heb het goed gelezen en ik heb goed gezien wanneer-ie is ingediend. Daar is goed over nagedacht", zegt de politica. "Er wordt een leraar onthoofd. En de eerstvolgende reactie van een groot deel van de islamitische gemeenschap, is: laten we eens kijken wat die mensen zo boos heeft gemaakt, dat die man wel onthoofd moest worden.", vervolgt de bevooroordeelde politica die meent te weten wat de moslimgemeenschap denkt.

Volgens GroenLinks is ook de inhoud van de petitie, die inmiddels 120.000 keer is ondertekend, van groot belang. PvdA'er Attje Kuiken vindt dat Azarkan veel steviger afstand moet nemen. "Het enige wat u doet is wegkijken en bagatelliseren. Doe het niet, daar is niemand bij gebaat", foetert zij.

