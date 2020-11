Emirates boekt voor het eerst in 30 jaar verlies door crisis

Luchtvaartconcern Emirates Group uit Dubai heeft voor het eerst in meer dan dertig jaar een verlies geboekt.

Het concern verloor in de eerste helft van het boekjaar 3,8 miljard dollar (circa 3,2 miljard euro). Het concern werd zwaar getroffen door de coronacrisis die het luchtverkeer letterlijk tot stilstand bracht.

De omzet van Emirates Group kwam in de eerste zes maanden van het boekjaar, eindigend in september, neer op 3,7 miljard dollar. Dat is een daling van 74 procent vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Van april tot september vervoerde Emirates 1,5 miljoen passagiers, 95 procent minder dan een jaar eerder.

Tegelijkertijd kon de maatschappij het vrachtvervoer verhogen met 65 procent. De brandstofkosten lagen ongeveer 83 procent lager dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat kwam onder meer door de enorme daling van de olieprijzen.



"In deze ongekende situatie voor de luchtvaart- en reisindustrie boekte Emirates Group voor het eerst in meer dan 30 jaar een halfjaarlijks verlies", zei de voorzitter en bestuurder van de luchtvaartmaatschappij, sjeik Ahmed bin Saeed Al Maktoum in een verklaring. "Niemand kan de toekomst voorspellen, maar we verwachten een sterk herstel in de vraag naar reizen zodra er een coronavaccin beschikbaar is en we bereiden ons voor op die opleving."

De bestuurder zei ook dat het luchtvaartconcern gebruik heeft kunnen maken van de eigen sterke kasreserves en dat de regering van Dubai de maatschappij financieel zal steunen. Zo investeerde de aandeelhouder in het eerste half jaar 2 miljard dollar in Emirates. Het personeelsbestand van Emirates Group is vanaf maart aanzienlijk verminderd met 24 procent. In september werkten er nog meer dan 81.000 mensen bij het luchtvaartconcern.

