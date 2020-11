Polisario dreigt staakt-het-vuren-overeenkomst met Marokko te beëindigen

Maandag dreigde het 'Ministerie van Binnenlandse Zaken' van de zelfbenoemde Sahrawi Republiek (SADR) met een oorlog in de regio en met het beëindigen van het staakt-het-vuren-akkoord met Marokko.

Het separatistische front publiceerde een verklaring waarin werd gewaarschuwd dat de aanwezigheid van Marokkaanse militairen, veiligheids- of burgerpersoneel in het gebied zal resulteren in een "ferme" reactie van Polisario ter "verdediging" van "nationale soevereiniteit".

Het Polisario Front reageert daarmee op recente geruchten dat het Marokkaanse leger wordt gemobiliseerd om het grensgebied te bezoeken.

Meerdere Marokkaanse media meldden de vermeende inzet van de Marokkaanse Koninklijk Strijdkrachten (FAR) om de grensblokkades door Polisario in de grensplaats El Guerguerate te beëindigen. Het kleine dorpje bevind zich in het uiterste zuidwesten van de Marokkaanse Sahara, 11 km van de grens met Mauritanië, en dient als bufferzone tussen de twee landen.



Polisario-separatisten hebben sinds september de grensovergang geblokkeerd. De groep hekelt de relatie tussen Marokko en Mauritanië en gebruikt alle mogelijke methodes om de economische bedrijvigheid tussen de twee landen te verslechteren. Zo'n 200 Marokkaanse vrachtwagenchauffeurs zitten al bijna drie weken vast in Mauritanië.

Het nieuws van een militaire operatie kwam na de troonrede van koning Mohammed VI. In zijn toespraak veroordeelde de Marokkaanse monarch de wegblokkades in de grensregio en beloofde dat Marokko "resoluut" zal optreden tegen "alle factoren die de stabiliteit in de zuidelijke provincies bedreigen".



De verklaring van het Polisario-front weerspiegelde de druk waarmee het wordt geconfronteerd. Ondanks herhaalde waarschuwingen van de VN heeft Polisario gedreigd de resoluties van de Veiligheidsraad over de Marokkaanse Sahara verder te schenden.

De separatistische groep raakte geïsoleerd nadat VN-organen hun manoeuvres in het gebied aan de kaak hadden gesteld. In een poging de recente schendingen in de regio te verbergen, zei Polisario dat de VN en de Veiligheidsraad verantwoordelijk zijn voor de veiligheid en beveiliging van de Saharaanse burgers.



De VN heeft Polisaro meermaals opgeroepen de grensovergang met rust te laten en het personen-, en goederenverkeer niet te hinderen. VN-secretaris-generaal Antonio Guterres heeft in oktober 53 schendingen door het Polisario Front opgesomd in zijn jaarverslag over de Marokkaanse Sahara. Het betreft 13 algemene schendingen en 40 schendingen van de bewegingsvrijheid.

In het rapport zei de VN-chef dat Polisario regelmatig weigerde patrouilles van de vredesmissie MINURSO door te laten. De schendingen zijn in strijd met Militair Akkoord nr. 1.

© MAROKKO.NL 2020