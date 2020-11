Zorgverzekeringen volgend jaar duurder

Nederlanders moeten volgend jaar meer geld neertellen voor hun zorgpolissen. De premies van de zorgverzekeraars die tot nu toe bekend zijn, gaan allemaal omhoog.

De maandpremie van de basisverzekering van Menzis stijgt in 2021 met 7 euro naar 130 euro. "Dit is het gevolg van de verder stijgende zorgkosten. Die nemen toe door vergrijzing, meer zorgvraag, hogere lonen en duurdere behandelingen en medicijnen", zegt Menzis-topman Dirk Jan Sloots.

Tegenover extra kosten die worden gemaakt als gevolg van Covid-19, staan kosten die nu niet worden gemaakt door de verminderde en uitgestelde reguliere zorg. "Die twee lijken nu nog in evenwicht", zegt Sloots. Menzis zegt fors uit haar reserves te putten om de premiestijging nog wat te matigen.

Toenemende zorgvraag

Bij CZ bedraagt de premie voor de zorgpolis volgend jaar 129,60 euro per maand, een stijging van 8,65 euro vergeleken met dit jaar. Het gaat dan om de meest gekozen basisverzekering (Zorg-op-Maatpolis). De stijging is ook hier voornamelijk het gevolg van algemeen toenemende zorgkosten. Om de stijging van de premie te beperken, zet CZ een deel van de reserves in.



CZ wijst erop dat zorgkosten jaarlijks stijgen, onder meer door loon- en prijsstijgingen maar ook door een toenemende zorgvraag door de vergrijzing. Ook vanwege het coronavirus zijn er extra kosten gemaakt. Maar daar staat tegenover dat de reguliere zorg tijdelijk stil heeft gelegen.

Concurrentie

Concurrent VGZ maakte bekend dat de nieuwe premie met 4,50 euro stijgt en 124,45 euro per maand wordt. Bij Zilveren Kruis komt de meest gekozen basisverzekering uit op 128,45 per maand, een premiestijging van 3 euro. De maandpremie bij OHRA gaat met 10,25 euro (8,8 procent) omhoog naar 126,75 euro. "De stijging is onder meer het gevolg van de oplopende zorgkosten in Nederland en de impact van het coronavirus op de zorg", aldus de verzekeraar.



De nieuwe zorgpremies moeten uiterlijk op donderdag bekend zijn gemaakt. Verzekeraars wachten hier vaak tot het laatste moment mee zodat ze kunnen zien wat concurrenten doen.

DSW

DSW, die traditioneel de eerste is die de nieuwe premie naar buiten brengt, kondigde in september al aan dat de premie van de basisverzekering omhoog gaat naar 124,50 euro per maand. Dat is een stijging van 6,50 euro.

Het kabinet ging op Prinsjesdag uit van een stijging van de zorgpremie van ruim 5 euro per maand.

