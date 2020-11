Verdachte vast voor beschieten ambassade Saoedi-Arabië

De politie heeft donderdagmiddag rond 14. 15 uur een 40-jarige man uit Zoetermeer aangehouden voor betrokkenheid bij het beschieten van de ambassade van Saoedi-Arabië in Den Haag.

Donderdagmorgen vroeg zijn meerdere schoten gelost op het ambassadegebouw aan de Koninginnegracht. Niemand raakte gewond. De man werd in een woning in Zoetermeer aangehouden. Hij zit vast en wordt verhoord. Agenten namen een personenauto in beslag voor onderzoek.

De politie kreeg rond 06.00 uur een melding dat er meerdere schoten zouden zijn gelost op de ambassade van Saoedi-Arabië. Toen agenten arriveerden op de Koninginnegracht troffen zij meerdere hulzen op straat aan en zagen ze dat er kogelinslagen in de ruiten zaten.

Saoedi-Arabië heeft de beschieting van zijn ambassade veroordeeld en repte van een "laffe aanval", aldus de ambassade volgens de nieuwskanalen Al Hadath en Akhbar. De ambassade roept Saoedi’s in Nederland op extra waakzaam te zijn.

