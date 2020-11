Exportcijfers Marokkaanse auto-industrie overtreffen fosfaatexport

De Marokkaanse auto-export heeft de fosfaatexport overtroffen en levert daarmee een belangrijke bijdrage aan de handelsbalans van Marokko

Dat meldt de Marokkaanse Minister van Handel Moulay Hafid Elalamy tijdens een parlementaire sessie over de situatie van de Marokkaanse industrie.

In 2019 bedroeg de auto-export van Marokko ruim €9 miljard, ongeveer 25% van de totale export van het land. De inkomsten uit fosfaat en verwante derivaten bedroeg ongeveer €5 miljard.

De cijfers bewijzen volgens de handelsminister dat de Marokkaanse auto-industrie exponentieel groeit en op weg is een grote speler te worden op wereldschaal. Volgens Elalamy zijn er nu nog maar twee landen die Marokko overtreffen in termen van concurrentievermogen: China en India.



In termen van kwaliteit is Elalamy echter van mening dat de Marokkaanse auto-industrie die van India al heeft overtroffen. "De kwaliteit van de Marokkaanse auto-industrie is beter dan die van India, en ik neem alle verantwoordelijkheid voor mijn uitspraken", verklaarde hij.

In een optimistische presentatie benadrukte Elalamy het belang van het verbeteren van zowel het concurrentievermogen als de kwaliteit om buitenlandse investeringen aan te trekken en de lokale auto-industrie verder te stimuleren.



"Het zijn concurrentievermogen en kwaliteit die de industrie en banenmarkt in Marokko zullen beschermen. We moeten bedrijven niet smeken om hier te investeren", aldus Elalamy.

In september deed Elalamy soortgelijke uitspraken over de Marokkaanse auto-industrie en uitte hij vastberaden het potentieel Marokko om de eerste auto-hub ter wereld te worden. De handelsminister voorspelt een dergelijk succes op basis van de prestaties van de Marokkaanse industrie tijdens de coronacrisis.

"Als het land in slechts enkele weken tijd ademhalingstoestellen, intensive-care bedden en andere medische benodigdheden zou kunnen produceren, stel je dan eens voor wat we in de loop van de tijd zouden kunnen doen", aldus Elalamy.

