Marokko bouwt grootste ontziltingsinstallatie van Afrika

marokko 12 nov 17:06

In Casablanca is begonnen met de bouw van de grootste zeewaterontziltingsinstallatie. Het is de grootste in zijn soort in Afrika

Dat meldde de Marokkaanse Minister van Transport Abdelkader Aamara dinsdag. Met het project is een budget gemoeid van 10 miljard DH (€ 925 miljoen). De immense installatie zal een capaciteit hebben van meer dan 300 miljoen kubieke meter. De fabriek moet de schaarste aan zoetwater in Marokko aanpakken. In juli bedroeg het gemiddelde dam-opvullingspercentage 45%, vergeleken met het reeds lage 54% een jaar eerder. De handelsminister vertelde ook dat zijn ministerie in 2020 de bouw van een soortgelijke installatie heeft afgerond in Chtouka Ait Baha (regio Souss-Massa).

Ook zijn in 2020 de werkzaamheden voltooid om het watersysteem van Tanger te verbinden met de Khrofa-dam. Het watersysteem van Agadir is verbonden met de dammen van Aoulouz en Moukhtar Soussi en de stad Targuist is verbonden met de Al Hoceima-dam. De reeks projecten draagt ​​volgens de minister bij aan de ingebruikname van vijf dammen in Marokko. Er zijn momenteel 14 andere dammen in aanbouw in verschillende regio's van het land. In 2021 staan nog eens vijf extra dammen op de programmering.

In 2015 rangschikte het World Resources Institute (WRI) Marokko als één van de 33 landen die tegen 2040 zouden kampen met een extreem hoog watertekort. Ook wordt in het land rekening gehouden met een gemiddelde temperatuurstijging van 0,5 graden sinds 1970.