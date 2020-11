Kwart sterfgevallen in Frankrijk momenteel te wijten aan corona

Een op de vier sterfgevallen in Frankrijk is momenteel te wijten aan het nieuwe coronavirus, zei premier Jean Castex donderdag.

Castex vertelde op een persconferentie dat er momenteel in het land elke 30 seconden een persoon in het ziekenhuis wordt opgenomen. "De druk op ons ziekenhuissysteem is sterk toegenomen", zei hij.

Het aantal mensen dat in Frankrijk door het coronavirus nu in het ziekenhuis ligt, is hoger dan op het hoogtepunt van de eerste golf eerder dit jaar. Er zal voor zeker de komende twee weken dan ook geen versoepeling komen van de lockdown in Frankrijk, benadrukte de premier.

Maatregelen

Hoewel het reproductiegetal (dat aangeeft hoe snel het virus zich verspreidt) nu onder de 1 ligt, is het te vroeg om versoepelende maatregelen te overwegen, aldus Castex.



De premier zei dat als de vertraging van het aantal nieuwe gevallen aanhoudt, Frankrijk de piek van de tweede golf begin volgende week zou passeren. Omgekeerd zou de Franse regering niet aarzelen strengere maatregelen op te leggen als de uitbraak van het coronavirus de komende dagen verergert, zei Castex.

Meer dan 42.000 doden

Alleen als de omstandigheden dit toelaten zouden de autoriteiten de beperkingen voor de kerstdagen kunnen versoepelen, voegde hij eraan toe.

Het virus heeft in Frankrijk meer dan 42.000 mensen gedood. Gezondheidsautoriteiten hebben woensdag 35.879 nieuwe besmettingen gemeld, waarmee het totaal op 1,86 miljoen komt. Daarmee is Frankrijk een van de zwaarst getroffen landen in Europa.

