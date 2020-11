Kamer: geen steun voor discriminerende motie PVV

Het komt bijna nooit voor dat een Kamerlid in de Tweede Kamer geen steun krijgt van andere Kamerleden om een motie in te dienen.

Maar donderdagavond gebeurde het wel bij de behandeling van de begroting van minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken. Raymond de Roon (PVV) diende een motie in waarin het kabinet wordt opgeroepen om uit het oprichtingsverdrag van het Internationaal Strafhof (ICC) te stappen. Dat hoofdaanklager Fatou Bensouda heeft verklaard dat ze zich laat leiden door de Islam, is volgens de motie een van de redenen om het verdrag op te zeggen.

Dat laatste schoot de rest van de Kamer in het verkeerde keelgat. SP'er Sadet Karabulut vroeg De Roon direct om de motie terug te nemen. "In deze motie wordt Bensouda weggezet alleen maar omdat ze moslim is, dat kan niet. Dat kan ik niet ondersteunen met een goed geweten", zei Sven Koopmans van de VVD.

Om een motie in te dienen moet een Kamerlid ondersteuning krijgen van vier collega's. En dat gebeurde niet, terwijl het toch vaak een automatisme is voor de Kamerleden. Alleen het CDA en ChristenUnie denken er anders over. Een Kamerlid moet moties kunnen indienen "al zijn de teksten nog zo verschrikkelijk", zei Martijn van Helvert (CDA).



SGP'er Kees van der Staaij (al 22 jaar Kamerlid) kan zich "slechts een enkele keer" herinneren dat het is voorgekomen dat een motie geen steun kreeg van collega's. Het is een "curiosum". In het nieuwe reglement voor de Kamer wordt trouwens voorgesteld om de steunverklaring van vier collega's te schrappen. Het reglement moet nog worden goedgekeurd.

De Roon kan trouwens zijn motie bij een ander debat waarin het onderwerp aan de orde komt gewoon weer indienen. Met de handtekeningen van vier fractiegenoten zal de motie dan alsnog in stemming worden gebracht.

© ANP 2020