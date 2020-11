Rutte: zwembaden en bioscopen mogen donderdag weer openen

Zoals verwacht kunnen de theaters, bioscopen, zwembaden en bibliotheken komende donderdag weer opengaan.

De extra maatregelen van twee weken lopen woensdagavond af, bevestigde premier Mark Rutte vrijdag tijdens zijn persconferentie.

"Het was echt voor twee weken". Volgens een woordvoerder eindigen de maatregelen op 18 november om 23. 59 uur. Vrijdag werd juist bekend dat het aantal besmettingen langzaam blijft oplopen.

Het is volgens Rutte nog niet precies te zien wat de extra maatregelen hebben opgeleverd. "De verwachting is dat het leidt tot 200 opnames minder op de intensive care en 1200 opnames minder in de ziekenhuizen.



En daarnaast betekent het een versnelling van de werking van het pakket maatregelen van 13 oktober, dat dus blijft doorlopen", aldus Rutte. De RIVM-modellen waaraan hij refereert zijn "tot nu toe beangstigend precies".

In een alcoholverbod tijdens de jaarwisseling, naast een vuurwerkverbod, ziet Rutte niets. Een ziekenhuis heeft dat geopperd, omdat elk jaar ook een paar honderd mensen bij de spoedeisende hulp belanden vanwege een alcoholvergiftiging.

"Het zou ook helpen als we allemaal thuis in de stoel blijven zitten op oudejaarsavond. Nee, we doen het niet, je moet keuzes maken".

