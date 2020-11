Adhan weerklinkt in Nagorno-Karabach na Armeense nederlaag (video)

De islamitische oproep tot het gebed werd deze week voor het eerst in bijna drie decennia gehoord in de symbolische stad Shusha in Nagorno-Karabach.

Op beelden op sociale netwerken was te zien hoe een Azerbeidzjaanse soldaat de adhan reciteerde in de historische Yukhari Govhar Agha-moskee van Shusha.

De stad werd 8 mei 1992 bezet door Armeense troepen en is een strategisch belangrijk gebied in de regio Boven-Karabach, ook wel bekend als Nagorno-Karabach, een internationaal erkend gebied van Azerbeidzjan.

De Azerbeidzjaanse president Ilham Aliyev maakte op 8 november bekend dat Shusha was bevrijd van de Armeense bezetting. "Na 28 jaar zal de adhan worden gehoord in Shusha", zei Aliyev, gekleed in een militair uniform.



De zware gevechten om Nagorno-Karabach zijn sinds 27 september gaande. Nagorno-Karabach, dat ongeveer 145.000 inwoners heeft, werd bezet door Armeense strijdkrachten, maar wordt door de Verenigde Naties erkend als onderdeel van het overwegend islamitische Azerbeidzjan.

Azerbeidzjan kan rekenen op de steun van broederstaat Turkije in het conflict. Rusland is op zijn beurt de beschermende macht van Armenië.



Op 10 november ondertekenden de twee landen een door Rusland bemiddelde overeenkomst om de gevechten te beëindigen en te werken aan een alomvattende resolutie.

In Armenië groeit de woede over het vredesakkoord. Duizenden betogers gingen in hoofdstad Jerevan de straat op om het vertrek te eisen van premier Nikol Pasjinian.



Pasjinian houdt vol dat hij weinig keus had. Hij sloot een deal om een militair debacle te voorkomen. Toch eisen boze landgenoten zijn aftreden. Er waren woensdag zo'n 10.000 demonstranten op de been in Jerevan.

De Armeense autoriteiten hebben tien prominente oppositieleden opgepakt. Ze worden verdacht van het organiseren van "illegale en gewelddadige onlusten" op grote schaal.

