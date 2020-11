Vaccinatiecampagne Marokko half december van start

De nationale vaccinatiecampagne tegen het longvirus COVID-19 gaat van start "in de tweede of derde week" van december 2020

Dat melden bronnen van nieuwsdienst Medias24. Koning Mohammed VI had begin deze week instructies gegeven voor de voorbereidingen van de grootschalige operatie die binnenkort van start gaat.

Half oktober was het eerste ontwerp van het nationale vaccinatieplan gereed. De definitieve versie werd maandag goedgekeurd door de koning.

Volgens medische bronnen zal bij de eerste vaccinatiegolf het vaccin van het Chinese bedrijf Sinopharma worden gebruikt, niet te verwarren met het vaccin van SinoVac.



Het vaccin wordt vervaardigd door het Chinese bedrijf nadat klinische proeven in Marokko, de Verenigde Arabische Emiraten (VAE), Bahrein en Argentinië hebben aangetoond dat het vaccin effectief is en onschadelijk voor de gezondheid.

200 mensen hadden het vaccin gekregen in het Universitair ziekenhuis in Casablanca, 200 anderen in het Universiteitsziekenhuis in Rabat en nog eens 200 in het Militair ziekenhuis in Rabat.

Een batch van 10 miljoen doses van het Chinese vaccin tegen COVID-19 zal in december aan Marokko worden geleverd. Met de eerste lading van 10 miljoen eenheden kunnen vijf miljoen burgers worden behandeld. Voor de behandeling van één persoon wordt in 21 dagen tijd twee injecties toegediend.



De regering heeft ook een overeenkomst bereikt met AstraZeneca voor de levering van 17 miljoen doses, met een optionele aankoopoptie van 3 miljoen doses. Het zorgministerie is momenteel in onderhandeling met andere laboratoria zoals Pfizer en Casina Pio om ​​voldoende hoeveelheid van het coronavaccin te bemachtigen.

De autoriteiten prioriteren bij de vaccinatie mensen met essentiële beroepen zoals gezondheidswerkers, veiligheidsdiensten, chronisch zieken en 65-plussers. Mohammed VI benadrukte dat bij de verspreiding van het vaccin en de prioritering van burgers vooral "sociale en solidaire overwegingen" een rol moeten spelen.



Hoewel de vaccinactie op vrijwillige basis zal geschieden zal het ministerie bewustmakingscampagnes voeren om de noodzaak van de vaccinatie te benadrukken.

Voor het logistieke proces van de vaccinatiecampagne zullen de Koninklijke Strijdkrachten (FAR) en de politie een faciliterende rol spelen.

