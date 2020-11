PvdA wil acceptatieplicht scholen vastleggen in grondwet

Om scholen te verbieden nog langer leerlingen te weigeren op grond van levensbeschouwing, wil de Partij van de Arbeid de grondwet aanpassen.

Scholen mogen dat nu wel vanwege het grondwetsartikel voor vrijheid van onderwijs. Ook wil de partij kansengelijkheid en burgerschapsonderwijs vastleggen in dit 23ste artikel van de grondwet, zodat scholen verplicht zijn daar meer werk van te maken.

Een gewone wet of motie is volgens de PvdA niet toereikend, omdat die gepasseerd kunnen worden door een beroep op de vrijheid van onderwijs.

"Scholen die homoseksualiteit afwijzen beroepen zich vaak op artikel 23", zegt Lodewijk Asscher. Hij zegt meer voorbeelden te kennen "waar artikel 23 wordt misbruikt", bijvoorbeeld door scholen die mannen en vrouwen niet gelijk vinden of weigeren les te geven in burgerschap. Het is niet zo dat de PvdA artikel 23 volledig wil afschaffen zodat er alleen nog openbaar onderwijs is, benadrukt een woordvoerder.



De partij werkte al aan de wet voordat onderwijsminister Arie Slob afgelopen week in opspraak kwam. De minister nam toen in eerste instantie geen afstand van scholen die leerlingen weigeren als hun ouders geen anti-homoverklaring ondertekenen. Het leidde tot grote verontwaardiging, waarna Slob de verklaringen "een brug te ver" noemde en bereid bleek hierover de wet aan te passen.

Aanstaande dinsdag stemt een meerderheid voor een motie van de SP, die ook oproept tot een acceptatieplicht. De PvdA steunt deze motie, net als GroenLinks en coalitiepartijen VVD en D66.



Een grondwetswijziging moet eerst met een gewone meerderheid door de Eerste en Tweede Kamer en na verkiezingen nog eens met twee derde van de stemmen worden aangenomen.

"Het wijzigen van de grondwet is niet eenvoudig en gaat even duren, maar het is het waard", zegt Asscher.

