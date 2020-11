Afrika Cup kwalificatie: Marokko wint van Centraal-Afrika met 4-1

Hakim Ziyech heeft zijn goede vorm bij Chelsea meegenomen naar de nationale ploeg van Marokko.

De oud-speler van Ajax had met twee doelpunten een groot aandeel in de zege op Centraal-Afrikaanse Republiek in het kwalificatietoernooi van de Afrika Cup (4-1).

Ziyech bereidde ook de openingstreffer van Achraf Hakimi voor. Zakaria Aboukhlal debuteerde verdienstelijk als invaller voor Marokko. De vleugelspeler van AZ maakte de 4-1.

Rechtsback Noussair Mazraoui van Ajax verscheen aan de aftrap voor Marokko, net als de in Blaricum geboren Sofyan Amrabat.

Louis Mafouta tekende voor de gelijkmaker van de bezoekers in Casablanca.

© ANP/Marokko.nl 2020