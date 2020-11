Israëlisch bezettingsleger mishandelt bejaarde Palestijn na plukken olijven uit eigen land

Israëlische soldaten hebben een oudere Palestijnse man geslagen terwijl hij olijven plukte op zijn land in Beit Ummar, ten noorden van de stad Hebron op de Westelijke Jordaanoever

De 77-jarige Muhammad Salibi werd door Israëlische troepen geslagen nadat ze hem hadden bevolen zijn eigen land te verlaten en te stoppen met het plukken van zijn olijven.

Nadat Salibi hun instructies had genegeerd, sloegen de Israëlische soldaten hem met hun geweren en dwongen hem het land te verlaten, melden diverse lokale media.

Veel Palestijnse boeren zijn voor hun inkomen afhankelijk van het jaarlijkse olijvenoogstseizoen. Israël verbiedt Palestijnse boeren echter vaak de toegang tot hun eigen land als deze in de buurt ligt van de illegale nederzettingen die in de bezette Westelijke Jordaanoever zijn gebouwd.



Naast het aanvallen van boeren, vernielen Israëlische kolonisten ook vaak Palestijnse olijfboerderijen door orchideeën in brand te steken, bomen te vergiftigen of te kappen.

Vorige maand lanceerde de Wereldraad van Kerken (WCC) een wereldwijd initiatief dat het spirituele, economische en culturele belang van het olijfseizoen voor Palestijnen benadrukt. De christelijke raad veroordeelde in een verklaring Israël voor de aanvallen op Palestijnse boeren.



"De olijvenoogst is van groot belang voor de Palestijnse gemeenschappen op de Westelijke Jordaanoever. Het brengt mensen in een vrolijke en feestelijke sfeer samen rond een van hun belangrijkste traditionele bronnen van inkomsten. Oogsten onder veilige en vreedzame omstandigheden is van cruciaal belang voor het leven en het levensonderhoud. van Palestijnse boeren en hun gezinnen", aldus Ioan Sauca, secretaris-generaal van de Wereldraad van Kerken.

Israël heeft de Westelijke Jordaanoever sinds 1967 illegaal bezet en verschillende misdaden begaan tegen Palestijnse burgers. Meer dan 600.000 Israëlische Joden wonen in illegale nederzettingen op de bezette Westelijke Jordaanoever en in Oost-Jeruzalem.

© MAROKKO.NL 2020