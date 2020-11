Iran ontkent dat Israël Al-Qaeda-leider in Teheran heeft vermoord

Iran ontkende zaterdag dat de voorman van Al Qaeda in Iran is geliquideerd.

Volgens het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken "waren er geen terroristen van Al Qaeda" op het grondgebied van Iran.

"Van tijd tot tijd proberen Washington en Tel Aviv Iran aan dergelijke groepen te linken door leugens te verkondigen en valse informatie naar de media te lekken", aldus het ministerie.

De op een na hoogste leider van Al Qaeda, Abdullah Ahmed Abdullah, ook bekend onder de naam Abu Muhammad al-Masri, zou drie maanden geleden in Iran zijn vermoord, meldden inlichtingenfunctionarissen aan The New York Times.



Hij zou zijn gedood samen met zijn dochter Miriam, de weduwe van Osama bin Ladens zoon Hamza bin Laden. De dood van Al-Masri is echter nog niet door andere bronnen bevestigd.

Er waren al langer geruchten dat Al-Masri zou zijn gedood, maar tot nu toe werden die nooit bevestigd. Om redenen die nog steeds onduidelijk zijn, heeft Al Qaeda de dood van een van zijn topleiders niet bekendgemaakt en geen enkel land heeft er publiekelijk de verantwoordelijkheid voor opgeëist.



