Gezondheidstoestand Algerijnse president Tebboune verslechtert

De toestand van de Algerijnse president Abdelmadjid Tebboune is in de afgelopen dagen "zorgwekkend verslechterd".

Dat melden Marokkaanse media. Het Algerijnse staatshoofd ligt sinds eind oktober met Covid-19 in een gespecialiseerd ziekenhuis in Duitsland nadat hij enkele dagen in een gespecialiseerde zorgeenheid in het militair hospitaal Ain Naadja in de Algerijnse hoofdstad Algiers had doorgebracht.

De 75-jarige Tebboune werd eerst behandeld in een ziekenhuis in de Duitse hoofdstad Berlijn en werd daarna overgeplaatst naar een ziekenhuis in Keulen. Algerijnse autoriteiten ontkennen de gezondheidscrisis van de president. De Algerijnse nieuwsdeinst Algerie Part berichtte eerder deze week over de zorgwekkende toestand van Tebboune. De nieuwsdienst baseerde zich op medische bronnen in het Duitse ziekenhuis.

Zijn afwezigheid gedurende het recente referendum over een nieuwe grondwet bevestigt de ernst van zijn gezondheidstoestand.



Machtsvacuüm

Door de afwezigheid van Tebboune is in Algerije een waar machtsvacuüm aan het ontstaan waardoor het land geconfronteerd wordt met sombere vooruitzichten.

De kersverse president kwam slechts 11 maanden geleden aan de macht en beloofde vrijwel direct politieke hervormingen. Wekenlange demonstraties leidden in april vorig jaar tot het aftreden van president Abdelaziz Bouteflika, die na twintig jaar aan de macht te zijn geweest voor de vijfde keer president wilde worden.



In een poging de machtsdynamiek binnen Algerije te veranderen besloot president Tebboune, 45 jaar na dato, bepaalde bevoegdheden van het Algerijnse leger af te schaffen, inclusief de militaire invloed op het buitenlands beleid en de inlichtingendienst.

De president had vrijwel direct na zijn presidentiele inhuldiging een nieuw agentschap opgericht: het Algerijnse Agentschap voor Internationale Samenwerking (AACI). Het agentschap nam bepaalde verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het leger overnemen (onder meer het dossier over de Marokkaanse Sahara).



Na het gedwongen aftreden van Bouteflika werden alle voormalige caciques van het regime overboord gegooid. Twee voormalige premiers zitten momenteel in de gevangenis; Abdelmalek Sellal en de doorgewinterde Ahmed Ouyahia.

De plotselinge dood van legerleider Ahmed Gaïd Salah zorgde ervoor dat het Algerijnse Volksleger 'leiderloos' bleef. Gaïd Salah was de man die in april 2019, kort nadat de protesten tegen toenmalig president Bouteflika begonnen, op televisie aankondigde dat het staatshoofd moest opkrassen. De veteraan vocht zelf nog in de onafhankelijkheidsoorlog tegen Frankrijk (1954-1962).



De huidige topman van het Algerijnse leger, Saïd Chengriha, werd bovendien slechts op interim-basis op de post benoemd, aangezien hij minder geregen was dan legergeneraal Benali Benali, die de leiding had over de Republikeinse Garde. De traditie in het Algerijnse leger is dat het het hoofd van de Garde de leiding neemt over het Volksleger.

Toen de nieuwe president beloofde een referendum te houden waar de bevolking zich zou mogen uitspreken over een nieuwe grondwet, zagen demonstranten hem als vertegenwoordiger van de politieke elite die sinds de jaren 60 met steun van het leger de dienst uitmaakte in het land.



De huidige premier Abdelaziz Djerrad is geen zwaargewicht, zoals blijkt uit zijn stilzwijgen in het licht van de ongekende politieke en economische crisis die zijn land doormaakt.

De kans is bovendien klein dat de 89-jarige Salah Goudjil, de voorzitter van de Council of the Nation (majlis al'umma [De Algerijnse Eerste Kamer]) het Noord-Afrikaanse land nieuw leven zal inblazen.

Djerrad is echter wel de man die als interim zou moeten optreden in het Mouradia Palace, het presidentiële paleis dat hoogstwaarschijnlijk de rol van medische kliniek zal vervullen, als hopelijk straks de revalidatie van president Tebboune begint.

© MAROKKO.NL 2020