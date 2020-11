Auto-industrie Marokko: In 2030 tot 1 miljoen voertuigen per jaar

Tegen het jaar 2030 zal de auto-industrie in Marokko de capaciteit hebben om 700.000 tot een miljoen voertuigen per jaar te produceren

Dat voorspelt een recente studie van de Franse econoom Henri-Louis Vedie. Het 30 pagina's tellende rapport legt met data en statistieken uit hoe Marokko een wereldleider werd in de auto-industrie.

Het rapport toont ook prognoses over de binnenlandse groei van de sector op basis van partnerschapsovereenkomsten die Marokko heeft gesloten met buitenlandse autofabrikanten.

De Marokkaanse auto-industrie is voor 90% exportgericht. Ruim 80% van die export gaat naar Europa, één van de meest lucratieve markten ter wereld.



Het rapport benadrukt hoe Marokko de afgelopen jaren de auto-industrie van Zuid-Afrika heeft ingehaald, het land was qua autoproductie lange tijd de Afrikaanse leider. Tegen het jaar 2030 zal Marokko echter de grootste autoproducent in Afrika zijn, gevolgd door Zuid-Afrika en Egypte.

Volgens de berekeningen van Vedie zal de autoproductie van Marokko in 2023 zo'n 700.000 eenheden bereiken. De groei wordt mede mogelijk gemaakt door de nieuwe PSA-fabriek in Kenitra. De faciliteit werd in juni 2019 ingehuldigd, verhoogde de jaarlijkse productiecapaciteit van Marokko met 100.000 auto's en zal tegen 2023 de jaarlijkse productiecapaciteit met nog eens 100.000 voertuigen opschroeven.



Samen met de Somaca-fabriek in Casablanca (jaarlijkse productiecapaciteit van 70.000 auto's) en de Renault-Nissan-eenheid in Tanger (jaarlijks 340.000 auto's) zal Marokko de totale capaciteit van 700.000 bereiken.

Zodra de Chinese autofabrikant BYD haar fabrieken in Tanger heeft geopend zal de Marokkaanse auto-industrie tegen het jaar 2030 de mijlpaal van 1 miljoen voertuigen per jaar bereiken. BYD kondigde in 2017 aan vier fabrieken voor elektrische auto's te willen openen in het Noord-Afrikaanse land.



Met de fabrieken beoogt BYD zo'n 300.000 voertuigen per jaar te produceren en 2.500 directe banen te creëren. Door de uitbraak van het coronavirus staat het project momenteel op stand-by.

Auto-export overtreft fosfaatexport

De Marokkaanse auto-export heeft de fosfaatexport overtroffen en levert daarmee een belangrijke bijdrage aan de handelsbalans van Marokko. Dat meldde de Marokkaanse Minister van Handel Moulay Hafid Elalamy dinsdag tijdens een parlementaire sessie over de situatie van de Marokkaanse industrie.



In 2019 bedroeg de auto-export van Marokko ruim €9 miljard, ongeveer 25% van de totale export van het land. De inkomsten uit fosfaat en verwante derivaten bedroeg ongeveer €5 miljard.

De cijfers bewijzen volgens de handelsminister dat de Marokkaanse auto-industrie exponentieel groeit en op weg is een grote speler te worden op wereldschaal. Volgens Elalamy zijn er nu nog maar twee landen die Marokko overtreffen in termen van concurrentievermogen: China en India.

© MAROKKO.NL 2020