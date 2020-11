Strengere coronamaatregelen op komst in Duitsland

De Duitse regering wil de bestaande coronabeperkingen aanscherpen. Het Duitse persbureau DPA meldt dat bondskanselier Angela Merkel die strengere maatregelen maandag voorlegt aan de premiers van de deelstaten.

Kinderen en jongeren moeten worden aangemoedigd om met maar een vaste vriend af te spreken. Thuis afspreken met vrienden en kennissen wordt beperkt tot één vast huishouden.

Volgens de federale overheid zijn bijeenkomsten in het openbaar voortaan alleen ​​toegestaan met leden van het eigen huishouden en maximaal twee personen uit een ander huishouden. Privéfeesten zijn in principe tot kerstmis uit den boze. Nu zijn ze sinds 2 november nog beperkt tot leden van het eigen huishouden en van een ander huishouden met een maximum tot tien personen.

In de toekomst moeten Duitsers bij elk verkoudheidssymptoom, vooral bij hoesten en een loopneus, meteen in quarantaine. Op scholen wordt het dragen van mondkapjes verplicht voor leerlingen van alle leeftijden en voor leerkrachten en tijdens de lessen. Risicogroepen, zoals ouderen en zieken, kunnen vanaf december met flinke korting medische mondkapjes (FFP2-maskers) krijgen.

Bondskanselier Merkel en de premiers houden maandag een vergadering, twee weken nadat de gedeeltelijke lockdown voor november van kracht werd. Merkel had de Duitsers zaterdag al voorbereid op verdere moeilijke maanden.

Het Robert Koch Instituut (RKI) meldde zondag 16.947 nieuwe coronabesmettingen in Duitsland binnen één etmaal. De dagen daarvoor werden recordaantallen nieuwe besmettingen geregistreerd.

© ANP 2020