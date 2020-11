Advocaat: fiscus zag procederen tegen toeslagenouders als 'uitje'

Ouders die bezwaar maakten tegen het stopzetten van hun kinderopvangtoeslag, werden geconfronteerd met eindeloze procedures door de Belastingdienst.

Dat beeld tekent advocaat Eva González Pérez op, die als eerst aan de bel trok over de behandeling van ouders die toeslagen ontvingen. En het procederen tegen ouders werd lang niet altijd serieus genomen.

Volgens de advocaat zag de Belastingdienst het zelfs als een 'uitje'. González Pérez was de eerste getuige die onder ede werd gehoord door een commissie van Kamerleden die de toeslagenaffaire onderzoekt. De komende twee weken worden politieke en ambtelijke kopstukken ook gehoord.

Ouders die tekst en uitleg wilden van de Belastingdienst over het stopzetten van de toeslag, moesten steeds meer informatie aanleveren. Vaak duurde het erg lang voordat ze antwoorden kregen, en de Belastingdienst leek soms ook 'zomaar' te procederen tegen ouders, ook als ze wisten dat het geen zin zou hebben. Volgens González Pérez dacht de Belastingdienst over procedures: "als we ongelijk krijgen, weten we dat ook weer", vertelt de advocaat. "Ik had het gevoel van: het is gewoon een uitje."



Gelegenheidsargumenten

González Pérez bracht de toeslagenaffaire aan het licht. Het gastouderbureau Dadim van haar man stond centraal in een van de vele fraudeonderzoeken waarbij de Belastingdienst uit de bocht is gevlogen. De advocaat staat al jaren tientallen mensen bij die hun kinderen lieten opvangen via Dadim.

Daarvoor procedeerde ze ook al jaren tegen de overheid, maar dat ging altijd anders. Ze kreeg nauwelijks informatie van de Belastingdienst, en moest zelf alles aanleveren. In een zaak die wel werd gewonnen moest Gonzáles Pérez zelfs agenda's en privé-foto's aanleveren om fraude te weerleggen.



"Je gaat het liefst niet procederen", voegt de advocaat eraan toe. "In al mijn bijstandszaken, UWV-zaken, neem ik het liefst contact op met de behandelaar met de vraag: kunnen we dit nog oplossen?" Maar bij de Belastingdienst was dit nauwelijks mogelijk. De fiscus leek juist halsstarrig op zoek naar onregelmatigheden in de dossiers. "Er kwamen steeds gelegenheidsargumenten om iets goed te praten. Het leek wel of dingen verzonnen werden."

Het onterecht stopzetten en terugvorderen van de kinderopvangtoeslag had voor veel ouders niet alleen grote financiële gevolgen, er was ook veel sprake van persoonlijke schade. González Pérez vertelt over een vrouw met drie kinderen "die helemaal kapot zijn gegaan", net als veel ouders. "Je kunt je kinderen niet eens meenemen naar de Efteling." Een andere cliënt van de advocaat is zelfs opgenomen wegens grote mentale problemen.

