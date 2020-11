Verdachte beschieten ambassade Saoedi-Arabië blijft in cel

algemeen 16 nov 12:47

De man die is aangehouden in verband met het beschieten van de ambassade van Saoedi-Arabië in Den Haag blijft de komende twee weken in de cel.

Dat heeft de rechter-commissaris van de rechtbank Den Haag maandag beslist. De 40-jarige man uit Zoetermeer werd donderdagmiddag in zijn woonplaats aangehouden, nadat die ochtend meerdere schoten waren gelost op het ambassadegebouw aan de Koninginnegracht. Niemand raakte gewond. Saoedi-Arabië heeft de beschieting van zijn ambassade veroordeeld en sprak van een "laffe aanval". De ambassade riep Saoedi's in Nederland op extra waakzaam te zijn. Tegen Omroep West zeggen buren van de verdachte dat hij verward was. "Hij dacht dat hij de profeet was", zegt een van hen.