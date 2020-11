Aantal Nederlandse coronagevallen daalt voor derde dag op rij

Het aantal nieuwe coronagevallen is voor de derde dag op rij gedaald. Tussen zondagochtend en maandagochtend zijn 4873 positieve tests geregistreerd.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) had op zondag 5457 nieuwe gevallen gemeld, maar dat is maandag bijgesteld naar 5449.

De gemeente Rotterdam telde afgelopen etmaal 300 nieuwe gevallen, in Amsterdam werden 283 positieve tests geregistreerd in Den Haag kwamen er 128 gevallen bij. In Eindhoven kwamen 100 besmettingen aan het licht en in Tilburg 90.

Het aantal sterfgevallen door corona steeg afgelopen etmaal met 45, evenveel als de dag ervoor. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen de afgelopen 24 uur zijn overleden. Zulke informatie wordt soms met wat vertraging doorgegeven.



Sterfgevallen

In de afgelopen zeven dagen zijn iets meer dan 38.000 mensen positief getest en 489 sterfgevallen geregistreerd. Dat is allebei minder dan de week ervoor.

Sinds het begin van de uitbraak is het coronavirus vastgesteld bij meer dan 450.000 mensen in Nederland. Bij het huidige tempo komt dat aantal tegen het einde van de maand boven de half miljoen uit. Van ruim 8500 mensen is zeker dat ze aan het virus zijn overleden.

© ANP 2020